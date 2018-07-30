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Торговые бои с Россией: СМИ узнали о проигрыше Украины дела в ВТО

Сегодня, 13:55

Информация просочилась к журналистам из украинского правительства.

Граница Украина Россия
Иллюстративное фото "Униан"
Всемирная организация торговли в самое ближайшее время обнародует отчет с неутешительными для Украины результатами торгового спора с Россией по поводу экспорта железнодорожного оборудования.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ЕП" − со ссылкой на собственные информированные источники в Кабмине.

Согласно обнародованным данным, представители экспертной панели ВТО отклонили жалобы Украины на введенные Россией ограничения по экспорту железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и прочего аналогичного оборудования. Единственное, чего удалось добитья украинской стороне − эксперты назвали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты на указанное оборудование, выданное Беларусью и Казахстаном.

Напомним, ранее сообщалось о том, что выход Украины из СНГ может ей стоить миллиардов долларов.

 

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Теги:  
Россия, ВТО, ж/д оборудование, торговля, Украина, дело, эксперты
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