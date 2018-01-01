Трамп грозит Евросоюзу новыми пошлинами на автомобили

Президент США призвал убрать барьеры в торговле между США и ЕС.

Дональд Трамп грозит ЕС новыми пошлинами Фото: Reuters

США могут ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые из Евросоюза автомобили, заявил американский президент Дональд Трамп

По его словам, такие меры оправданы ограничительными пошлинами на американские автомобили в ЕС.

"Если эти пошлины и барьеры не будут убраны и отменены в скором времени, мы введем 20 пошлину на все их автомобили, которые ввозятся в США. Делайте их здесь!" — написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее США ввели крупную пошлину на китайскую технику.

Позднее стало известно, что в Китае подготовили симметричный ответ 25-процентным пошлинам США.

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