Трамп решил обложить китайские товары пошлинами на 60 млрд долларов в год

Президент США собирается объявить об этом до конца рабочей недели.

, чем планировалось ранее – 60 млрд долларов в год вместо предварительных 30 миллиардов.

По данным The Washington Post, ссылающегося на источники в администрации президента, готовящийся пакет мер Трамп обнародует до этой пятницы.

Власти США неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и новые импортные пошлины, соответственно, должны стать ответом Пекину за эти нарушения.

По данным издания, советники президента предложили на его рассмотрение пакет мер, предусматривающий введение пошлин на общую сумму около млрд в год на ряд поставляемых из КНР товаров, однако Трамп распорядился увеличить размер пакета вдвое.

Пошлинами США собираются обложить более 100 товаров, которые, по мнению Трампа, были разработаны с использованием технологий, либо украденных у американских компаний, либо полученных в обмен на предоставление доступа к своему рынку.

Принятие США масштабного пакета мер, направленных против КНР, может вызвать ответную реакцию в Китае, что поставит под угрозу торговое сотрудничество двух стран. "Все это выглядит так, будто президент США слишком сильно хочет ввести пошлины, а не как хорошо просчитанный шаг для защиты американских интересов, – отметил Фил Леви, занимавший пост советника по торговым вопросам при президенте Джордже Буше. – Конечно, есть реальные опасения относительно поведения Китая в сфере соблюдения прав на интеллектуальную собственность, однако есть более эффективные способы решения этой проблемы".

Многие представители американского бизнеса согласны с критикой Китая, высказываемой Трампом. Однако многие не согласны со стратегией администрации президента по решению этой проблемы. "Американо-китайский деловой совет уверен, что введение пошлин принесет больше вреда, чем пользы, в плане улучшения защиты интеллектуальной собственности американских компаний в Китае, – заявил президент совета Джон Фризби. – Представители бизнеса хотят решения проблемы, а не просто санкций".

Впрочем, некоторые из групп предпринимателей поддерживают предложение о введении пошлин на импорт китайских товаров.

В 2017 году Китай стал крупнейшим партнером США в торговле товарами, потеснив Канаду и Мексику. США экспортировали в Китай товары на сумму 130,4 млрд долларов, а импортировали почти в 4 раза больше. Из-за этого был зафиксирован дефицит торгового баланса страны в размере 375,2 млрд долларов.

Напомним, 8 марта Трамп ввел штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10% и 25% соответственно. Они вступили в силу через 15 дней. Пошлины не касаются соседей США — Канады и Мексики.