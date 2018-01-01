Трамп сообщил о планах ЕС построить десяток СПГ-терминалов в ответ на "Северный поток-2"

По словам американского президента, Евросоюз готов самостоятельно оплатить постройку портов.
Как сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте, ЕС готов самостоятельно оплатить постройку этих портов.
"Мы уже обсуждаем с Евросоюзом вопрос строительства 9–11 портов, за которые заплатят они (страны. - Прим.) чтобы мы могли отправлять наш СПГ в Европу", - цитирует американского лидера пресс-служба Белого дома.
В конце июля компания Nord Stream 2, отвечающая за строительство "Северного потока-2", начала укладывать первые трубы газопровода на территории Германии.
Строительные работы в Грайфсвальдском заливе планируется завершить к концу 2018 года.
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