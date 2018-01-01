Тука назвал "таксу" проезда фуры с сигаретами через линию разграничения на Донбассе

Георгий Тука назвал один из самых доходных видов бизнеса на Донбассе.

В зоне АТО процветает незаконная торговля, заявил Тука vecherka.donetsk.ua

В зоне АТО на Донбассе с оккупированных территорий осуществляется незаконный провоз товаров, в том числе фурами, заявил заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука

По его данным, за проезд фуры с контрабандными сигаретами через линию разграничения из ОРДЛО платят 25 тысяч долларов.

"Это один из самых доходных видов бизнеса", — подчеркнул он в эфире "112 канала".

По его словам, в Донецке уже более 20 лет функционирует "бизнес" на табачной фабрике "Хамадей", открытый еще "при царе Горохе".

В то же время Тука добавил, что распологает информацией об открытии на оккупированном Донбассе еще одного подпольного цеха по производству контрафактных сигарет.

Напомним, ранее Тука жестко высказался по поводу наведения порядка на Донбассе.

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