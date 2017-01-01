Тука рассказал об убытках, нанесенных Россией на Донбассе

Тука отметил, что сейчас нет реальных цифр нанесенного ущерба, так как нет информации о состоянии инфраструктуры в "ЛДНР".

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что на сегодня нет реальной суммы ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиям и, несмотря на то, что ранее была названа цифра 13 миллиардов гривен.

"Реальных, обоснованных цифр априори никто не имеет, потому что есть такая территория, которую мы сейчас не контролируем. Мы реально не владеем информацией о состоянии недвижимости и объектов инфраструктуры на неподконтрольной (правительству Украины) территории", – отметил Тука в комментарии "112 Украина".

По его словам, озвученная сумма в 13 млрд гривен – это только те убытки, которые были нанесены объектам инфраструктуры, расположенным на подконтрольной Украине территории.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Луганской обл. насчитывалось 7 627 поврежденных и разрушенных объектов. Общая сумма убытков составляла 9 млрд грн. В то же время в Донецкой обл. разрушенными и поврежденными считаются 7 403 объекта. Сумма материальных потерь составляет 4 млрд грн.

Напомним, западный эксперт Вольфганг Ишингер заявил, что Донбасс стоит российскому президенту Владимиру Путину денег и репутации.