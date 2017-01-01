Тука рассказал об убытках, нанесенных Россией на Донбассе

Тука отметил, что сейчас нет реальных цифр нанесенного ущерба, так как нет информации о состоянии инфраструктуры в "ЛДНР".
"Реальных, обоснованных цифр априори никто не имеет, потому что есть такая территория, которую мы сейчас не контролируем. Мы реально не владеем информацией о состоянии недвижимости и объектов инфраструктуры на неподконтрольной (правительству Украины) территории", – отметил Тука в комментарии "112 Украина".
По его словам, озвученная сумма в 13 млрд гривен – это только те убытки, которые были нанесены объектам инфраструктуры, расположенным на подконтрольной Украине территории.
Стоит отметить, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Луганской обл. насчитывалось 7 627 поврежденных и разрушенных объектов. Общая сумма убытков составляла 9 млрд грн. В то же время в Донецкой обл. разрушенными и поврежденными считаются 7 403 объекта. Сумма материальных потерь составляет 4 млрд грн.
Напомним, западный эксперт Вольфганг Ишингер заявил, что Донбасс стоит российскому президенту Владимиру Путину денег и репутации.