Турчинов рассказал, когда армия получит ПТРК "Стугна" и "Корсар"

Турчинов отметил, что по своим характеристикам украинские ПТРК не уступают лучшим зарубежным аналогам.

Испытание ПТРК "Корсар"

Поставки нового противотанкового вооружения разработки ГКБ "Луч" — противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Стугна" и "Корсар" в рамках государственного оборонного заказа будут начаты уже в этом году.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, в ходе открытия первого Всеукраинского форума частных предприятий оборонной промышленности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера Кабинет министров внес изменения в гособоронзаказ (на 2017 год. — ред.), и они касаются закупок "Корсара" и "Стугны", — сказал секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что по своим характеристикам украинское высокоточное противотанковое вооружение не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Ранее "Главред" сообщал, что ВСУ приняли на вооружение украинский ракетный комплекс "Корсар", который называют аналогом Javelin.