У Гройсмана обещают пересмотреть пенсии для украинцев с большим стажем и низкой зарплатой

Правительство рассматривает различные механизмы для увеличения пенсии тех граждан, которые имеют значительный страховой стаж.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева обещает, что правительство разработает механизм для повышения пенсий людям , у которых большой трудовой стаж, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получали низкие зарплаты.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет УНИАН.

"Сегодня в правительстве рассматриваются различные механизмы для увеличения уровня пенсионного обеспечения тех граждан, которые имеют значительный страховой стаж, но из-за низких зарплат получают мизерные пенсии", — сказал Рева.

Министр также особо выделил людей, которые всю жизнь тяжело работали в колхозах за "трудодни", тех, кто работали санитарками и фельдшерами по тридцать лет и более.

"Мы обязательно обеспечим их право на достойную пенсию, и сейчас проводится активная работа в этом направлении", — добавил министр.

Напомним, закон о пенсионной реформе Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле. Базовая средняя заработная плата для расчета пенсий составляет 3764 гривны 60 копеек, что почти в три раза больше, чем до реформы — 1197 гривень.

В результате перерасчета пенсии были повышены для 10,2 миллиона пенсионеров. Доплату до 200 гривен получили 4 миллиона 794,8 тысячи человек, доплату в размере от 200 до 500 гривен — 2 миллиона 069,8 тысячи человек. Повышение пенсий в размере от 500 грн до 1000 гривен коснулось 1 миллиона 291,6 тысячи пенсионеров, и еще 2 млн 082,6 тысячи человек получили увеличенные пенсии более чем на 1000 гривен.