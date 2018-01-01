Сегодня, 13:23 RSS

У Гройсмана рассказали о незавидной судьбе траншей МВФ для Украины

Сегодня, 13:08

Информацию озвучил Иван Миклош руководитель стратегической группы советников при премьер-министре Владимире Гройсмане.

Транши от МВФ
Транши от МВФ 24 канал
Украинская сторона не сможет получить до 2019 года все транши кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

Такое заявление озвучил Иван Миклош руководитель стратегической группы советников при главе украинского Кабмина Владимире Гройсмане.

"Мы уже сегодня знаем, что Украина не получит все транши, которые планировались. В марте 2019 года программа заканчивается. Учитывая крупные платежи по внешнему долгу, ясно, что Украине будет необходимо продолжать сотрудничество. Это будет залогом успешного продолжения реформ и стабилизации", – сказал чиновник.

По мнению Миклоша, в сложившейся ситуации сотрудничество с МВФ необходимо продолжать, поскольку Украине в следующей программе нужно будет выполнить те условия, которые страна не успеет в нынешней.

"Некоторые люди говорят, мол, зачем нам МВФ, они нам вредят и так далее. Но я не вижу никакого отличия между интересами Фонда и интересами Украины. Почему Фонд выдвигает те или иные условия? Он хочет, чтобы ему вернулись деньги. Когда деньги вернут? Когда Украина будет экономически успешной страной", – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украину прибыли ревизоры МВФ.

 
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МВФ, Владимир Гройсман. Иван Миклош, транш, кредит, Украина
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