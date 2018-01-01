У Гройсмана рассказали о незавидной судьбе траншей МВФ для Украины

Информацию озвучил Иван Миклош− руководитель стратегической группы советников при премьер-министре Владимире Гройсмане.

Транши от МВФ 24 канал

Украинская сторона не сможет получить до 2019 года все транши кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

Такое заявление озвучил Иван Миклош− руководитель стратегической группы советников при главе украинского Кабмина Владимире Гройсмане.

"Мы уже сегодня знаем, что Украина не получит все транши, которые планировались. В марте 2019 года программа заканчивается. Учитывая крупные платежи по внешнему долгу, ясно, что Украине будет необходимо продолжать сотрудничество. Это будет залогом успешного продолжения реформ и стабилизации", – сказал чиновник.

По мнению Миклоша, в сложившейся ситуации сотрудничество с МВФ необходимо продолжать, поскольку Украине в следующей программе нужно будет выполнить те условия, которые страна не успеет в нынешней.

"Некоторые люди говорят, мол, зачем нам МВФ, они нам вредят и так далее. Но я не вижу никакого отличия между интересами Фонда и интересами Украины. Почему Фонд выдвигает те или иные условия? Он хочет, чтобы ему вернулись деньги. Когда деньги вернут? Когда Украина будет экономически успешной страной", – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украину прибыли ревизоры МВФ.