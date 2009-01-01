У Гройсмана сообщили, когда проведут перепись населения Украины

Нельзя нормально планировать социально-экономическое развитие, если мы не знаем, сколько людей живет в стране.

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Перепись населения Украины должна пройти в 2020 году.

Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщает Гордон со ссылкой на "112 Украина"

"В соответствии с законами и принятыми правительством решениями, перепись населения должна пройти в 2020 году. К этому сейчас началась подготовка, комиссию возглавляет вице-премьер Павел Розенко. Кстати, когда правительство приступило к исполнению обязанностей, мы рассматривали разные варианты, в том числе было предложение провести перепись немного раньше, но, взвесив все "за" и "против", мы пришли к мысли, что целесообразно проводить ее именно в 2020 году, потому что сегодня нам нужно сосредоточиться на реформах, которые, как вы знаете, сейчас рассматривает Верховная Рада", — заявил Рева.

По его словам, отсутствие четкого понимания, сколько жителей в Украине, влияет на планирование развития страны. "Нельзя нормально планировать социально-экономическое развитие, если мы не знаем, сколько людей живет в стране, где они проживают и какие там тенденции", — сказал министр.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что техническая подготовка и проведение переписи населения Украины в 2020 году будет стоить не менее 2 млрд грн.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.

По состоянию на 1 августа 2017 года, без учета временно оккупированного Крыма, проживало 42 миллиона 456 тысяч человек.

Напомним, политтехнолог Тарас Березовец отмечал, что в Кабмине не хотят, чтобы в нашей стране была проведена перепись населения.