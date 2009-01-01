У Керченского моста нет перспектив — Петренко

Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит из-за санкций, отметил министр

Министр юстиции Павел Петренко считает, что перспектив в строительстве Керченского моста нет из-за антироссийских санкций.

Об этом он сказал в интервью "Обозревателю".

Он отметил, что все, кто будет привлечен к строительству Керченского моста, попадут под международные санкции, поэтому западные компании не помогут со строительством, а сама Россия не справится.

"Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии — в странах, которые присоединились к санкциям против России относительно Крыма. Эти санкции также запрещают компаниям поставлять туда любое оборудование. Мы видим, что произошло с Siemens. То есть, по моему глубокому убеждению, перспектив у этого проекта фактически нет", — рассказал Петренко.

"Россия не может нормально построить и менее масштабные инфраструктурные объекты. Знаю, что после олимпиады в Сочи уже начали разрушаться целые стадионы. Поэтому, считаю, лучший инструмент в этой ситуации – санкции против компаний, которые оказались настолько недальновидными, чтобы присоединиться к этому проекту", — добавил министр.

Как сообщалось, Украина готовит иск к России в связи с убытками портов из-за Керченского моста.

Мост длиной 19 км должен стать самым протяженным в России. Открытие автомобильного движения должно состояться к декабрю 2018 года, а движение поездов — к 2019-му. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (почти 4 млрд долл.). В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.

Напомним, Украина будет судиться с Россией из-за убытков от строительства Керченского моста.