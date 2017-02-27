У Порошенко рассказали, когда может быть уволена Гонтарева

Предварительно, Гонтарева должна объявить о своей отставке в четверг, 2 марта.

Валерия Гонтарева bank.gov.ua

Несколько источников, близких к Администрации Президента, что на этой неделе глава НБУ Валерия Гонтарева может быть уволена.

По словам источников Экономической правды, Гонтарева хочет уволится по собственному желанию, однако пока президент Украины Петр Порошенко не готов ее отпускать, поскольку нет новой реальной кандидатуры на этот пост.

Активным поиском на Банковой начали заниматься на прошлой неделе. Предварительно, Гонтарева должна объявить о своей отставке в четверг, 2 марта.

"Она точно уже не останется. Однако, если до этого времени не найдут реальной кандидатуры на пост главы НБУ, то решение может быть отложено", — говорит источник издания.

В то же время, пресс-служба НБУ не подтверждает информацию об отставке Гонтаревой.

Сейчас все члены правления работают по плану и имеют плотный график работы", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, ранее сообщилось о намерении Валерии Гонтаревой уйти в отставку. Впрочем, по словам собеседников издания, официально заявление она не писала, однако заявила составу правления Нацбанка, что уходит с должности. Также источники сообщили, что данную инициативу поддержал Порошенко, и Гонтаревой уже ищут замену.