В РФ остался Фонд национального благосостояния.

В РФ решили все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета направлять в Фонд нацблагосостояния Reuters

С понедельника, 1 января, в Российской Федерации перестал существовать Резервный фонд , его присоединили к Фонду национального благосостояния.

Теперь "все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам бюджетного кодекса, будут направляться в ФНБ", пишет РИА Новости.

В РФ Резервный фонд и Фонд нацблагосостояния были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.

Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, а еще одна часть его средств была инвестирована в "долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты".

Ранее председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак выразил мнение, что дальше экономика России не выдержит военных авантюр, подобных совершенным, возможны только "предсмертные судороги", которые могут вылиться в краткосрочную эскалацию.