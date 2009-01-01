У Трампа заявили, что не отменят санкции, пока Россия не выйдет из Крыма

Спайсер заявил, что санкции против РФ останутся до деоккупации Крыма.

В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили свою позицию относительно санкций против России, связанных с ее оккупацией украинского Крыма.

Об этом заявил в Вашингтоне представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает Укринформ.

"Я думаю, что посол Хейли очень твердо заявила об этом в ООН, пока Россия не выйдет из Крыма, эти санкции не будут прекращаться", — заявил Спайсер.

Таким образом он ответил на вопрос, поддерживает ли президент инициативу об усилении контроля со стороны Конгресса над санкциями против России, представленную в виде нового законопроекта в среду.

Спайсер также напомнил, что существует другой "набор санкций" против РФ, связанный с ее агрессией на востоке Украины. В этой связи он отметил, что "не хотел бы забегать наперед законодательства".

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США может принять новые санкции против России и без Трампа.

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