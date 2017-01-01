У Турчинова рассказали о создании украинской криптовалюты

Вопрос об "украинском ответе биткоину" поднимается на самом высоком уровне.

В Нацбанке Украины (НБУ) детально изучается вопрос целесообразности выпуска украинской криптовалюты.

Такую информацию опубликовали представители пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны Украины по результатам заседания Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК).

Также известно, что будет создана рабочая группа по вопросам создания национальной криптовалюты, в которую войдут представители всех необходимых и компетентных ведомств.

"Кроме того, на заседании было дано поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж с обязательством указанных субъектов хранить информацию обо всех транзакциях в течение срока, установленного законодательством для финансовых организаций, и раскрывать информацию о клиенте по мотивированному запросу", – заявили в пресс-службе СНБО.

Напомним, ранее сообщалось о планах создателей мессенджера Telegram по созданию собственной криптовалюты.