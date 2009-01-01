Участники блокады ОРДЛО грозят перекрыть ж/д ветку на Мариуполь и выставили посты на Бахмутке

Мы никого не боимся и будем расширять блокаду, говорит экс-комбат "Донбасса" Виногродский.

Участники блокады, иллюстрация Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами

, намерены перекрыть ж/д переход Мариуполь—Волноваха, по которому все еще поставляется дефицитный уголь антрацитовой группы из зоны АТО на украинские ТЭС.

Об этом завил экс-командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский, сообщает УНИАН.

"Мариупольскую ветку (Мариуполь—Волноваха) будем закрывать", — сказал он, добавив, что все остальные три ж/д перехода через линию разграничения уже заблокированы, но все еще остается одна ж/д ветка (не проходящая по территории Украины), по которой уголь поступает из России на Луганскую ТЭС.

Кроме того, бывший комбат заявил, что участники блокады намерены продолжить и расширить осаду Донбасса.

"Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду, будем ее расширять", — сказал Виногродский и добавил, что участники акции начали выставлять посты на автомобильных дорогах. Первый "наблюдательный" пост выставлен на Бахмутской трассе.

"Мы туда проводим Интернет, будем ставить веб-камеру, чтобы было постоянное наблюдение за ним. Дадим доступ для всех, дабы избежать всяких инсинуаций по поводу того, что мы пытаемся как-то повлиять на перераспределение денежных потоков или "обилечиваем" какие-то там поставки", — подчеркнул экс-комбат.

Напомним, 16 декабря 2016 года ветераны АТО объявили террористам ультиматум с требованием освобождения всех украинских пленных, в противном случае бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий.

25 января 2017 года они заблокировали железнодорожный участок Луганск — Попасная. 2 февраля были заблокированы пути перегона Курдюмовка — Бахмут. Против участников блокады открыто четыре уголовных дела.

По перекрытым ж/д переходам антрацитный уголь поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года. В "Укрэнерго" заявили, что существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) можно использовать в течение 40 дней.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайное положение на рынке электроэнергии, которое предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Больше о блокаде читайте в авторской стать "Евгения Магды": "Блокада дошла до верхов: развязка близка?"

Фото: Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами