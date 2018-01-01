Участники рынка поддержали отмену налоговых льгот на сою

Верховную Раду призвали сохранить отмену возмещения НДС на экспорт сои.
Так, предправления группы компаний ABM Agro Дмитрий Мотузко уверен, что если возвратить НДС на экспорт сои, это не позволит увеличить производство продуктов с высокой добавленной стоимостью. "Все развитые страны мира делают все возможное для того, чтобы производить больше готовой продукции внутри страны. В том числе ограничивают экспорт сырья, защищают интересы внутреннего производителя, стимулируя внутреннее производство. Если Украина хочет увеличить ВВП ей придется ограничить экспорт сырья и отменить возврат НДС при экспорте", - уверен Мотузко.
"Мы видим что на круглом столе большинство участников поддержали позицию производителей и выступили против возмещения НДС для экспортеров сырья", - добавил он.
Мотузко напоминает, что с 2013 года было введено достаточное количество мощностей для переработки сои и сегодня уже создана соответствующая индустрия. "Но мы не выдерживаем конкуренции не по ценам, а по срокам экспорта - потому что трейдеры инвестируют в порты и элеваторы. И успевают быстрее собрать с рынка все сырье. 90% сырья идет на экспорт. Есть вопрос - смогут заводы работать без сырья? Нет. Заводы работают до тех пор, пока сырье на рынке. При этом заводы платят большую цену чем экспортеры за сою и платят больше налогов внутри страны. А также предоставляют рабочие места", - сказал предправления группы компаний ABM Agro.
Представитель компании Тан - крупнейшего производителя сельхозтехники - Сергей Иванченко, также выступил за отмену возмещения НДС при экспорте сои. "Если вернуть возмещение НДС это приведет к тому, что соя полностью покинет украинский рынок. Ни о какой переработке и речи идти в этом случае не может. Мы уже проходили это, в 2000 году когда заводы полностью простаивали без сырья", - заявил Иванченко.
Участники рынка призвали Верховную Раду сохранить отмену возмещения НДС на экспорт сои.
Против возврата НДС на экспорт сои и рапса выступили и другие участники круглого стола: члены профильных ассоциаций и участники рынка. Впрочем, за сохранения режима возврата НДС напротив выступили народные депутаты Иван Мирошниченко и Михаил Соколов.
Напомним, что украинский парламент проголосовал за отмену возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года. Позже Верховная Рада временно ограничила возмещение НДС при экспорте соевых бобов с 1 сентября 2018 года, рапса с января 2020 года.