Удар по "теневой" экономике. Почему Нацбанк ограничил наличные расчеты 50 тысячами

Такого шага, как просто уменьшение суммы, недостаточно, говорит Андрей Новак.

Андрей Новак Главред

является правильным шагом, который направлен на уменьшение доли наличного оборота в экономической системе и увеличение безналичного оборота.

Об этом председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал в комментарии "Главреду".

"Это дает больше возможностей для ведения учета финансовых операций и улучшает их налогообложение. Ведь значительная часть "теневой" экономики как раз и существует в наличном обороте, который, во-первых, не учитывается, а, во-вторых, не облагается налогами", — напомнил экономический эксперт.

"Однако такого шага, как просто уменьшение суммы, недостаточно. Помимо НБУ, в этом направлении должна работать и Государственная фискальная служба. Прежде всего — с торговыми организациями, которые научились различными путями обходить норму, которая ранее составляла 150 тысяч гривен, разделяя товар на части, элементы или периоды оплаты для тех клиентов, для которых важна именно наличная форма оплаты. Так что уменьшение суммы — это хорошо, но этого недостаточно, чтобы вообще избежать наличной формы. По электронным декларациям мы увидели, что наша политическая верхушка сохраняет огромную долю своих активов именно наличными", — говорит экономист.

"Потенциально НБУ предпринял правильный шаг, в правильном направлении. В цивилизованных странах наличный оборот сведен к минимуму — наличными расплачиваются только в отдаленных магазинчиках и за товары широкого потребления. Все остальное оплачивается безналом", — подчернул Новак.

По его мнению, этот шаг создает не риски, а временные трудности для тех, кто привык осуществлять оплату только наличными. "Можно прогнозировать некоторые сложности на рынке бэушных автомобилей, которые, как правило, требуют сумм более 50 тысяч гривен. Однако на этом рынке есть другая проблема — как правило, оплата производится в иностранной валюте в наличной форме физическими лицами. Здесь есть работа как раз для Государственной фискальной службы — навести элементарную финансовую дисциплину. Также на рынке недвижимости оплата осуществляется наличными в иностранной валюте. Это не секрет".

"Что касается установленного предела — 50 тысяч гривен… Еще когда ввели ограничение в размере 150 тысяч гривен, я сразу сказал, что это слишком большая сумма, которая не будет выполнять ту задачи, ради чего вводится данное ограничение, и что следовало бы ввести сумму размером 50 тысяч гривен. Такая сумма, как правило, касается таких товаров: одежды, обуви, некоторой бытовой техники. Все, что касается новых и б/у автомобилей, недвижимости, земельных участков, — все это можно было вписывать в существовавшие ранее 150 тысяч гривен. То есть это ограничение не выполняло своих функций. А такая сумма как 50 тысяч гривен больше соответствует той цели, ради которой устанавливаются подобные ограничения", — резюмировал Андрей Новак.

Напомним, с 1 сентября 2013 года НБУ ввел ограничение наличных расчетов между физическими лицами суммой до 150 тысяч гривен.