Угроза дефолта. Почему Украина не сможет прожить без денег МВФ

Украина не согласовала с Фондом вопрос повышения минималки до 3200 грн, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов Главред

Украина нуждается в продолжении, чтобы национальная валюта оставалась стабильной, а Киев — мог обслуживать внешние долги.

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал на чате в "Главреде".

"На сегодня Украина без денег МВФ не может сохранить стабильность национальной валюты и способность рассчитываться по внешним долгам. Если будет остановлена программа сотрудничества между Украиной и МВФ, — прекратится все международное кредитование Украины: не будет денег от других международных финансовых организаций, от Евросоюза и от США", — объяснил экономист, добавив, что в таком случае дефолт Украины станет неизбежным.

"Периодические перерывы в предоставлении Украине транша МВФ, в том числе и в настоящее время, связаны с неполным выполнением Украиной своих обязательств по меморандуму между Украиной и МВФ. В частности, в последнее время решение правительства Украины о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривен не было согласовано с МВФ. Есть и целых ряд других невыполненных Украиной условий", — добавил Виктор Суслов.

Напомним, ранее экс-министр рассказал, насколько катастрофична для Украины проблема госдолга.

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