Угроза санкций. В "Антонове" объяснили, почему выполнят работы по оценке состояния самолета РФ

Прекращено сотрудничество между "Антоновым" и "Авиакомпанией "Волга-Днепр" по воздушным перевозкам крупногабаритных и нестандартных грузов.

”Антонов” оценит состояние самолета РФ фото: epravda.com.ua

Госпредприятие "Антонов" выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" российской грузовой компании "Волга-Днепр".

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия на странице в Facebook.

Отмечается, что "Авиакомпания "Волга-Днепр" не входит в перечень компаний, к которым, согласно решению СНБО Украины, применяются санкции.

"С целью соблюдения своих обязательств по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, согласно письму-разъяснению Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты "Антонова" выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" компании "Волга-Днепр". Указанный самолет имеет свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна и может использоваться только в целях обеспечения потребностей граждан и экономики. Таким образом, "Антонов" как разработчик авиационной техники действует в соответствии с действующим законодательством Украины и международными авиационными правилами", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что невыполнение "Антоновым" и Украиной обязательств по поддержке гражданских самолетов "Ан" приведет к применению соответствующих международных санкций.

"В частности — к запрету международных полетов самолетов марки "Ан", а также к передаче функций разработчика другим органам, уполномоченным страной-эксплуатантом воздушных судов (ВС)", — говорится в сообщении.

С 2016 года полностью прекращено сотрудничество между "Антоновым" и "Авиакомпанией "Волга-Днепр" в направлении предоставления услуг по воздушным перевозкам крупногабаритных и нестандартных грузов.

Отметим, что ранее российское издание "Коммерсант", со ссылкой на источники в авиаотрасли РФ, написало о том, что "Антонов" и российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" якобы ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан".

"В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами, — говорит один из собеседников. — Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске".

В данное время конфликт создал для компании "Волга-Днепр" серьезные трудности с продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла "Руслана" — крупнейшего в мире грузового гражданского самолета. В парке перевозчика 12 машин, которые выполняют чартерные грузовые перевозки. Держателем сертификата типа самолета является "Антонов". По его условиям процедура продления ресурса должна производиться каждые 4 тыс. летных часов, хотя сам назначенный ресурс гораздо больше — 50 тыс. часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет.

В правительстве РФ признали, что российские эксплуатанты испытывают сложности с поддержанием летной годности "Русланов".

При этом источник издания в российском авиапроме убежден, что возможное привлечение "Антонова" к работе по итогам новых переговоров якобы больше нужно Киеву, чем Москве из-за якобы недостаточного финансирования украинского предприятия, которое входит в состав "Укроборонпрома".

В то же время, по мнению другого собеседника, в случае отказа от сотрудничества стоимость перевозок на рынке может увеличиться. На данный момент, компания "Волга-Днепр" занимается доставкой грузов в рамках крупных международных контрактов, например, перевозит производимые в Европе спутники на космодром Куру во Французской Гвиане.

Источники российского издания в украинском Кабмине считают, что сделка между компаниями может состояться, если Верховная Рада не помешает этому. "Мы мотивируем договоренности тем, что транспортники Ил-76МД, находящиеся у нас, а также состоящие на вооружении ВВС Украины, — это интеллектуальная собственность КБ Ильюшина", — считает источник. Таким образом, если украинская сторона не пойдет на уступки, то в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского конструкторского бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский авиазавод будет обслуживать самолеты Boeing и Airbus.

Фото: epravda.com.ua.