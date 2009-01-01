Украина частично вернула России судебные расходы в деле "долга Януковича"

Киев перечислил 1,16 миллиона фунтов стерлингов России

Виктор Янукович.

Украина выполнила постановление Высокого Суда Лондона, касающегося частичной компенсации России судебных расходов в деле так называемого "долга Януковича" на 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщили в Минфине Российской Федерации, пишет УНИАН.

"Компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (траста) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3 млрд. долл., подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", — говорится в сообщении Минфина РФ.

Напомним, в январе 2017 года Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 млрд долл., выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

29 марта Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов заявило о намерениях подать апелляцию на это решение.

По результатам заседания 26 мая, на котором суд рассматривал заявление Украины о приостановке исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляции нашей страны, ожидаемого не ранее 2018 года, суд отложил решение, чтобы рассмотреть вопрос глубже.

В июле суд Лондона приостановил решение о выплате России 3 млрд долл. "долга Януковича".