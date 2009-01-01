Украина должна создать полный цикл строительства самолетов — Гройсман

Украина та страна, которая способна строить собственные самолеты, и не все страны мира имеют такую возможность, отметил Гройсман.

Владимир Гройсман в Харькове. kmu.gov.ua

Украина успешно осуществила процесс импортозамещения и должна продолжить двигаться в направлении создания полного цикла производства в самолетостроении и оборонной промышленности.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, открывая совещание по вопросам авиастроения на ПАО "ФЭД" в Харькове.

"Удачно прошла работа по импортозамещению. Мы были традиционно привязаны к экономике в том числе Российской Федерации, в частности в самолетостроении, оборонном комплексе. Сегодня мы вышли на полное импортозамещение. В целом, это большинство продукции, производимой на предприятиях в Украине. Также все то, что нам не хватает, мы можем импортировать в Украину из европейских стран. Но наша задача заключается в том, чтобы мы максимально, на 100% образовать полный цикл производства вне зависимости от импорта", — сказал Гройсман.

Украинские предприятия, по его слова, уже выходят на европейские и мировые рынки.

"Мы та страна, которая способна строить собственные самолеты, и не все страны мира имеют такую возможность", — отметил Гройсман.

"Мир самолетостроения, авиационной техники является конкурентным. Поэтому мы должны создать качественные условия для развития наших предприятий", — подчеркнул премьер.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов раскрыл секрет, что Украина имеет полный цикл производства ракет.

Ранее сообщалось, что Минобороны России планирует закупать украинские Ан-148.