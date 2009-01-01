Украина готовится подать уже четвертый иск в ВТО против России

Украина ожидает получить результаты по иску против РФ по железнодорожному оборудованию до конца года.

Reuters

Украина до конца года может подать иск во Всемирную торговую организацию по вопросу поставок сельскохозяйственной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции", — сказала Микольская.

По ее словам, это четвертый иск Украины в отношении РФ, и он может быть подан до конца 2017 года. Кроме того, она сообщила, что Украина ожидает получить результаты по иску Украины против РФ по железнодорожному оборудованию до конца года.

В середине февраля Украина в рамках своего членства в ВТО подала иск против России за введенные Москвой с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров. Формальной причиной введения ограничительных мер стало вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Зимой 2016 года был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию.

Напомним, эксперты рассказали, чем грозит поданный Россией иск в ВТО против Украины нашей стране.