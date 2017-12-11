Украина лидирует по экспорту необычного зимнего инвентаря в Евросоюз

По итогам 2017 года, импорт лыж и сноубордов в страны ЕС достиг 1,5 млн штук.

Украина стала лидером в поставках необычного товара в Евросоюз. Наша страна покрыла 50% потребностей этих стран в импорте лыж и сноубордов.

По итогам 2017 года, импорт лыж и сноубордов в страны ЕС достиг 1,5 млн штук, сообщает Eurostat.

Украина поставила 731,4 тысячи единиц инвентаря.

Украина обогнала Китай, на который пришлось 28% импорта (420,6 тысячи).

Статистика показала, что лыжи пользуются максимальным спросом у европейцев.

Практически столько же (1,7%) приходится на коньки. Две трети импорта составляют товары для водных видов спорта, плавания, гимнастики, легкой атлетики, а также спортивная обувь.

Большую часть экспортировали в Австрию, а на втором месте оказалась Великобритания. После этих стран с большим отрывом следуют Германия, Болгария и Франция.

Напомним, Европарламент одобрил дополнительные торговые преференции для Украины.