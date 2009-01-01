Украина резко улучшила позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса

Постсоветские страны улучшили свой бизнес-климат больше, чем другие страны мира, начиная с 2010 года.

Украина за шесть лет достигла наибольшего прогресса в рейтинге Doing Business, который оценивает легкость ведения бизнеса, среди всех стран постсоветского пространства.

Об этом сообщил замминистра экономики Максим Нефедов на своей странице в Facebook, ссылаясь на публикацию в Financial Times и отчет Всемирного банка.

Согласно отчету, постсоветские страны улучшили свой бизнес-климат больше, чем другие страны мира, начиная с 2010 года. Такое развитие может показаться странным, учитывая беспокойство относительно влияния государственных субъектов на правовую систему и традиции мощного олигархата на территории бывшего Советского Союза.

При этом, в Всемирном банке подчеркнули усилия экономических реформ Украины и других постсоветских государств: Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и др.

По данным отчета, страны, рейтинг которых снизился, это Гонконг, Южная Африка, Саудовская Аравия и Венесуэла.

Ранее сообщалось, что Украина обогнала Россию по индексу социального прогресса.