Украина резко улучшила позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса

Постсоветские страны улучшили свой бизнес-климат больше, чем другие страны мира, начиная с 2010 года.
Об этом сообщил замминистра экономики Максим Нефедов на своей странице в Facebook, ссылаясь на публикацию в Financial Times и отчет Всемирного банка.
Согласно отчету, постсоветские страны улучшили свой бизнес-климат больше, чем другие страны мира, начиная с 2010 года. Такое развитие может показаться странным, учитывая беспокойство относительно влияния государственных субъектов на правовую систему и традиции мощного олигархата на территории бывшего Советского Союза.
При этом, в Всемирном банке подчеркнули усилия экономических реформ Украины и других постсоветских государств: Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и др.
По данным отчета, страны, рейтинг которых снизился, это Гонконг, Южная Африка, Саудовская Аравия и Венесуэла.
Ранее сообщалось, что Украина обогнала Россию по индексу социального прогресса.