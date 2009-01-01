Украина нарастила импорт нефти в 2,3 раза и экспортировала электроэнергии на 160 миллионов

Украина в январе-июле 2017 года экспортировала электроэнергии на 160 млн долларов

Украина экспортировала электроэнергии на 160 млн khoda.gov.ua

За январь-июль 2017 года Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 213 млн долл., что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины сообщает УНИАН.

Основные поставки нефти (86,3%) были из Азербайджана — на 183,8 млн долл., Казахстана (8,2%) — 17,5 млн долл., Ирана (2,7%) — 5,6 млн долл. Из других стран было поставлено сырье на 5,9 млн долл.

В сообщении отмечается, что Украина за 2016 год импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 173,8 млн долл., что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.

Кроме того, Украина в январе-июле 2017 года экспортировала электроэнергии (в денежном выражении) на 160 млн долл.

По данным ГФС, 57% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 21,7% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Молдову и 16,97% — на Польшу.

В июле Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 13 млн долл., в Молдову — на 6,5 млн долл., в Польшу на 3,5 млн долл.

При этом сообщается, что импорт электроэнергии по итогам 7 месяцев составил 1,4 млн долл.

По итогам 2016 года Украина увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3% — до 152 млн долл.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина нарастила добычу газа и увеличила импорт "голубого" топлива в 2,4 раза.