Украина нашла новый источник поставок сжиженного газа

Новый источник поставок сжиженного газа повысит энергетическую безопасность Украины.

Украина может получать сжиженный газ из Катара porttechnology.org

В рамках диверсификации источников газоснабжения в Украину могут начаться поставки сжиженного природного газа из Катара.

Об этом шла речь во время официального визита президента Петра Порошенко в Катар, сообщает пресс-служба президента.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", — сказал президент и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

"Эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины — Катара создадут уникальные возможности для повышения нашей энергетической безопасности", — подчеркнул президент.

Президент выразил уверенность в том, что визит в Катар создаст мощный толчок, который значительно активизирует сотрудничество Украины со странами залива и, в частности, с Катаром и Кувейтом.

Напомним, ранее сообщалось о планах Украины по закупке сжиженного газ в США.