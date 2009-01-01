Украина подаст апелляцию, в случае проигрыша суда по "долгу Януковича" — Минфин

При отрицательном решении апелляция всегда возможна, заявил Данилюк.
Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в швейцарском Дасвосе, где он находится в составе украинской делегации в рамках Всемирного экономического форума, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.
"При отрицательном решении апелляция всегда возможна", — отметил Данилюк, отвечая на вопрос о готовности вернуть России спорный кредит в случае проигрыша в суде Лондона.
Министр подчеркнул, что Украина получила этот кредит под давлением и понесла огромные потери в результате действий РФ.
"Наша цель в течение следующих трех дней — убедиться, что наш голос был услышан", — добавил Данилюк.
Напомним, ранее экономисты в комментарии "Главреду" объяснили, есть ли основания связывать вопрос возвращения Киевом долга Москве и очередных траншей МВФ.