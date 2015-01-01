Украина подаст в ВТО уже третий иск против России

Украина подаст иск в ВТО против России из-за ограничений импорта продовольственной и промышленной продукции.

Украина в начале 2017 года подаст третий по счету иск во Всемирную торговую организацию против России по фактам ограничений импорта украинской продовольственной и промышленной продукции.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская, пишет УНИАН.

"Мы заканчиваем процедуру сбора доказательной базы по ограничению импорта в Российскую Федерацию украинских продовольственных товаров и других промышленных товаров и собираемся подать этот иск в начале следующего года", — сказала она.

Напомним, на заседании Генерального совета Всемирной торговой организации Украина призвала Россию отменить необоснованные ограничения транзита, которые противоречат правилам ВТО.