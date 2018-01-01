Украина предупредила Европу: возможен кризис из-за действий "Газпрома"

"Газпром" в очередной раз доказывает свою недобросовестность, подчеркнули в МИД.

Украина предупредила ЕС из-за действий «Газпрома» фото: obozrevatel.com

Украина направила Европейскому Союзу ноту о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике с целью обеспечения транзита газа в Украину и страны ЕС из-за снижения российским газовым монополистом "Газпромом" давления на входе в украинскую газотранспортную систему.

"Сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решения Стокгольмского арбитража являются угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС", — подчеркнула заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook.

"Газпром" в очередной раз доказывает свою недобросовестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не получится!", — добавила она.

"Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике, в соответствии со статьей 340 и приложением 26 Соглашения об ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия относительно обеспечения стабильности поставок газа в Украину и ЕС", — проинформировала Зеркаль.

"История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", — заявила заместитель министра иностранных дел.

Напомним, "Нафтогаз" судился с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам от 2009 года: на транзит российского газа в Евросоюз и на покупку Украиной российского газа.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома", согласно которому суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов. По итогам рассмотрения двух дел "Газпром" должен украинской компании 2,56 млрд долларов.

После получения решения суда сегодня утром, 1 марта, "Газпром" отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В "Нафтогазе" такое поведение "Газпрома" назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.