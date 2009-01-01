Украина рассчитывает получить очередной транш МВФ до конца года

Глава Минфина выразил твердую уверенность, что средства МВФ будут получены.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина продвинулась в переговорах относительно цены на газ и может получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2017 года.

Об этом он заявил во время брифинга в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы еще не достигли окончательного соглашения, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются", — отметил Данилюк.

Комментируя возможные риски для экономики Украины в случае неполучения транша МВФ до конца года, глава Минфина выразил твердую уверенность, что средства будут получены.

"Мы не в той ситуации, когда месяц-два что-то меняют. Основной вопрос — принять закон о приватизации, важно найти справедливую формулу на газ. Когда мы это выполним, вопрос транша будет техническим", — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Украина предложит МВФ новую формулу цены на газ.

Согласно новому предложению украинского правительства, цена на газ вырастет на 4,8%, повышение же, предлагаемое в рамках сотрудничества с МВФ, составляет 17,6%. Таким образом, новая формула, которую украинская сторона собирается предложить МВФ, позволит избежать роста цен на газ на 15%.