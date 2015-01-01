По прогнозам специалистов, в 2016/2017 маркетинговом году экспорт зерна может составить 41,6 млн тонн.

Украина установила рекорд по экспорту зерновых культур на внешние рынки в 2015/2016 маркетинговом году.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущий сезон.

"Прошедший год во многом установил нам планку. Так, например, мы собрали рекордный урожай, рекордное количество зерна отправили на экспорт. Это новые вызовы и новые горизонты. Главное — нам есть куда расти", — отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

По прогнозам специалистов, в 2016/2017 маркетинговом году экспорт зерна может составить 41,6 млн тонн.

В целом, по данным Госстата, по итогам 9 месяцев 2016 года украинскими экспортерами было поставлено на внешние рынки аграрной продукции на сумму 10,4 миллиардов долларов, что составило 40,2% всего экспорта государства.

Ранее западные СМИ писали о том, что Украина вытесняет Россию на мировом рынке зерна.