"Украина вас не любит". Кураторы приказали сепаратистским СМИ попугать горняков отжатых шахт

Готовится серия телерепортажей о "негативном отношении" украинских властей к работникам шахт в ДНР.

Донецкий горняки, иллюстрация УНИАН

После начавшегося, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, но находящихся на оккупированной части Донбасса, просепаратистские издания получили указание организовать информационное сопровождение процесса "национализации".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, через российских кураторов в "министерстве информации" ДНР руководители СМИ ДНР получили указание "усилить информационное сопровождение процесса национализации предприятий в ДНР".

В частности, предписано подготовить серию телерепортажей по поводу якобы имевшего место "негативного отношения украинских властей к работникам шахт, расположенных в ДНР". При этом, в качестве примера рекомендуется использовать проблемы шахты им. Засядько (Донецк), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, террористы уже обвинили горняков шахты Засядько в нелояльности, отсутствии "сознательности" и "патриотизма", когда шахтеры отказались сдать кровь раненым боевикам.

Также напомним, что в ДНР сложилась напряженная ситуация, охранка "республики" ищет недовольных отжимом украинских заводов.