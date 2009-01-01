"Украина вас не любит". Кураторы приказали сепаратистским СМИ попугать горняков отжатых шахт

Готовится серия телерепортажей о "негативном отношении" украинских властей к работникам шахт в ДНР.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, через российских кураторов в "министерстве информации" ДНР руководители СМИ ДНР получили указание "усилить информационное сопровождение процесса национализации предприятий в ДНР".
В частности, предписано подготовить серию телерепортажей по поводу якобы имевшего место "негативного отношения украинских властей к работникам шахт, расположенных в ДНР". При этом, в качестве примера рекомендуется использовать проблемы шахты им. Засядько (Донецк), добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, террористы уже обвинили горняков шахты Засядько в нелояльности, отсутствии "сознательности" и "патриотизма", когда шахтеры отказались сдать кровь раненым боевикам.
Также напомним, что в ДНР сложилась напряженная ситуация, охранка "республики" ищет недовольных отжимом украинских заводов.