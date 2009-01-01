Украина выиграла европейский тендер на поставку комплектующих к танкам T-72

Контракт подписан по результатам участия "Спецтехноэкспорт" в публичном тендере по правилам GPA.

Украина выиграла тендер на поставку комплектующих к танкам ukroboronprom.com.ua

Украина получила контракт от государственной европейской компании на поставку комплектующих к танкам T-72 в течение 2017-2019 годов.

Речь идет о государственной компании "Укрспецэкспорт", сообщает УНИАН.

Отмечается, что соответствующий контракт подписан по результатам участия "Спецтехноэкспорт" в публичном тендере по правилам GPA (Government Procurement Agreement), который состоялся при поддержке проектного офиса GPAinUA в рамках пилотного проекта.

"Тендер проводился в соответствии с европейской директивой Defence Directive 2009/81/EC. Условия участия в тендере были аналогичными тем, которые требуются от участников публичных тендеров в украинской системе Prozorro. После присоединения Украины к соглашению GPA, "Спецтехноэкспорт" стал первой украинской компанией, которая выиграла европейский тендер по правилам GPA", — говорится в сообщении.

В пресс-службе "Укрспецэкспорта" отметили, что результаты участия "Спецтехноэкспорт" в публичном тендере GPA и полученный контракт свидетельствуют о перспективности нового для Украины рынка публичных закупок.

"В странах ЕС, бывших членов "советского блока", до сих пор на вооружении находится много бронированной и авиационной техники советского образца, которая нуждается в модернизации и техническом обслуживании. Украинская оборонная промышленность имеет все необходимые разработки и компетенции для выполнения таких работ", — цитирует пресс-служба директора "Спецтехноэкспорт" Павла Барбула.

Отмечается, что Украина и Евросоюз являются сторонами соглашения о государственных закупках (GPA) Всемирной торговой организации (WTO).

"Соглашение обеспечивает взаимное открытие доступа на рынки государственных закупок, определяет условия участия, гарантирует равноправные и недискриминационные принципы в отношении иностранных участников", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина модернизировала для Польши танк Т-72.