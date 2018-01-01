Украина взыскала с "Газпрома" 100 миллионов гривен

Ведутся переговоры с о взыскании с российского концерна еще 172 млрд гривен.

Павел Петренко Фото: Facebook/Павел Петренко

Украина взыскала с "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках решения Стокгольмского арбитража

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы уже взыскали более 100 млн грн с Газпрома в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн", - написал он в Twitter.

По словам Петренко, в настоящее время ведутся переговоры с иностранными советниками о взыскании с российского концерна еще 172 млрд гривен.

Напомним, в среду в "Нафтогазе" заявили, что суд в Швейцарии возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

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