Украина за месяц нарастила производство автомобилей

За месяц было выпущено 570 автомобилей

Украина за первый месяц 2018 года нарастила производство автомобилей. Так в январе было выпущено 570 автотранспортных средств, из этого количества 479 штук – легковые авто, 32 коммерческие и 59 автобусов.

В целом это на 44,7% больше, чем за январь 2017 года. В том числе производство легковых автомобилей возросло на 59,7%, сообщается на сайте "Укравтопрома".

По данным ассоциации, все легковые автомобили, как и в прошлом году, произведены ЧАО "Еврокар".

Между тем производство коммерческих автомобилей сократилось на 45,8% (без учета данных ЧАО "АвтоКрАЗ"), а выпуск автобусов вырос на 68,6%.

Ранее сообщалось, что ЗАЗ намерен выпустить альтернативу Lanos. Владелец корпорации "УкрАвто" Тариэл Васадзе заявил, что экономически целесообразно выпускать не менее 50 тысяч автомобилей в год.