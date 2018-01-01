Украинцам разрешили покупать валюту в банкоматах. Но не сразу

Нововведение должно заработать с 1 января 2019 года.

НБУ позволил проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. Reuters

Нацбанк позволил проводить валютно-обменные операции через платежные устройства – терминалы и банкоматы.

"После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличную иностранную валюту с использованием этих устройств", – говорится в постановлении НБУ №63, часть которого вступит в силу с отсрочкой в полгода.

Нововведение должно заработать с 1 января 2019 года.

Речь идет не о безнале, а о полностью наличной операции: человек сможет внести в аппарат гривну и сразу получит евро, доллар или другую валюту, заложенную в аппарат (без карточного счета), поясняет UBR.

При этом человек получит чек с указанием суммы операции, курса конвертации и возможно личных данных: при конвертациях в сумме до 150 тыс. грн не указывается имя человека, а в более крупных приобретениях оно фигурировать должно.

Кроме того, в течение 15 минут любой желающий имеет право на обратную операцию. Если он решил, что его обслужили по невыгодному курсу или он просто передумал.

Причем на дисплее устройства будет указываться гражданство клиента, чтобы у иностранцев была возможность получить банковскую справку для вывода валюты за границу (оформляется при подаче декларации).

У ряда украинских банков уже есть подобный опыт. Отключали сервис обычно по двум причинам:

в период валютных кризисов и "валютных качелей", когда финансисты несли убытки на валютообмене,

на пиках активности фальшивомонетчиков, когда тем удавалось заполонить машины высококлассно подделанными долларами: банкоматам не всегда удавалось выявить фальшивки, и банки в результате несли убытки.

При этом банкиры надеются, что Нацбанк не остановится на этом, и выдаст официальное разрешение не только на наличный, но и на безналичный валютообмен, то есть через системы интернет-банкинга.

Тем более, что вышеупомянутым постановлением регулятор упростил ряд других устаревших требований. С 1 июля 2018 года банкам разрешили не оформлять бумажные квитанции в двух экземплярах, если клиент на этом не настаивает. Теперь можно будет обойтись электронным документом. Соответственно и внутреннюю отчетность по валютообменным операциям банки смогут оформлять и аккумулировать в электронной форме.

Напомним, в Украине попали под запрет российские банкноты номиналом в 3 рубля и 100 рублей. Причиной стало то, что полимерная банкнота в 100 рублей, которая посвящена стартующему в России Чемпионату мира по футболу, на оборотной стороне содержит изображение территории РФ с аннексированным Крымом.

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