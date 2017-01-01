Украинцев хотят штрафовать за долги по коммуналке

Поставщики получили право отключать коммунальные услуги должникам даже без их присутствия.

Верховная Рада в 2017 году приняла новую редакцию закона "О ЖКУ", согласно которому в 2019-м украинцам придется платить пеню за долги по коммуналке , при чем ее размер будет расти каждый день.

Задержка на один день обойдется в 0,01% от суммы долга. Сумма небольшая, однако, как говорят авторы закона, это будет стимулировать украинцев вовремя оплачивать коммуналку, говорится в материале Realist'a.

В 2017 году накопился рекордный долг за коммунальные услуги — 28,4 млрд грн, хотя еще в 2016 году задолженность была на уровне 16,9 млрд грн.

Согласно нового закона поставщики получили право отключать коммунальные услуги должникам даже без их присутствия. Их должны предупредить как минимум за 30 дней о том, что если они не оплатят задолженность, то могут, например, остаться без воды.

Заранее нужно предупредить и балансодержателя дома, который обязан присутствовать при отключении. Но если балансодержатель "приглашение" проигнорировал, согласно закона поставщики коммунальной услуги могут отключить воду и без него.

Напомним, украинцы стремительно накапливают долги за отопление и горячую воду.