Украинцев ждет очередное подорожание сигарет и алкоголя

в текущем году сигареты подорожают на 18%, а алкоголь — на 11%

Првительство Украины взяло на себя обязательство повышать украинские акцизные сборы на алкоголь и табачные изделия до европейского уровня.

Как говорится в инфляционном отчете НБУ, в текущем году сигареты подорожают на 18%, а алкоголь — на 11%,. а в 2019-м рост составит 9% и 13% соответственно.

"В дальнейшем ожидается замедление темпов роста административных цен, однако в 2019—2020 годах административная составляющая инфляции ожидается все еще на высоком уровне — близкой к 10%", — говорится в инфляционном отчете, сообщает Newsyou.

Напомним, Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, согласно которому электромобили подешевеют, а сигареты подорожают.