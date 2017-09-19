Украинцы могут работать в Евросоюзе без виз

Теперь украинцы могут легально работать в Польше без оформления рабочей визы или вида на жительство

Введение безвизового режима со странами Европейского Союза дало возможность украинцам устраиваться на работу в Польше без оформления вида на жительство или рабочей визы.

Такое право на трудоустройство появилось именно с началом действия безвиза — наличие в паспорте выданной Польшей шенгенской визы не позволяло гражданину Украины легально трудоустраиваться в этой стране без соответствующих документов, пишет Апостроф.

Теперь украинцы могут легально работать в Польше без оформления рабочей визы или вида на жительство. При этом срок пребывания в Польше не может превышать 90 дней в течение 180 дней, поскольку украинские граждане не имеют право находиться на территории Шенгенской зоны больше указанного срока.

Но возможности трудоустройства в Польше для украинцев не ограничиваются тремя месяцами. В 2015 году польское правительство приняло решение о предоставлении права гражданам ряда стран бывшего СССР, включая Украину, работать шесть месяцев в течение года без получения разрешения на работу. В этом случае понадобится письменное заявление работодателя — так называемое oświadczenie, которое подается в региональное управление труда.

Кроме того, как ожидается, с 2018 года в Польше вступит в силу новая редакция трудового законодательства, которая будет предусматривать возможность упрощенного оформления разрешения на сезонную работу до восьми месяцев в течение года.

Тем, кто хочет остаться в Польше на более длительный срок, все же придется получать рабочую визу или карту побыту (документ, подтверждающий личность и официальный статус своего владельца в этой стране).

Кстати, после введения безвиза зарплаты украинцев в Польше выросли, по данным польских СМИ, в 1,5-2,5 раза. В зависимости от отрасли, расценки поднялись до 14-25 злотых (101-188 грн) в час. Это связано с тем, что зарплата выросла в Польше в целом. Но местные работодатели стремятся удержать украинских работников, в связи с чем увеличивают им оплату.

По информации работающих уже в Польше наших соотечественников, украинцам, если они работают легально, в основном платят столько же, сколько и полякам.

Напомним, средняя зарплата украинцев в Европе достигает 1000 евро.

фото: fakty.ictv.ua