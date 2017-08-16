Украинцы смогут оформлять субсидию без "прописки"

Субсидия без прописки возможна на основании договора аренды жилья, оформленного в произвольной форме.

Украинцы, которые не смогли оформить субсидию из-за отсутствия так называемой официальной "прописки", имеют возможность повторно обратиться в органы социальной защиты на основании договора аренды жилья, оформленного в произвольной форме.

Как известно, субсидия оформляется исключительно на зарегистрированных в жилом помещении людей, сообщает Teplo.gov.ua.

Однако, правительство пошло навстречу и тем людям, которые не имеют официальной регистрации, но оплачивают коммунальные услуги.

Если человек не смог оформить субсидию из-за отсутствия прописки в данном доме, но там проживает и оплачивает счета за тепло, газ, свет и воду, государство обеспечило ему возможность воспользоваться безвозвратной помощью на основании договора аренды жилья. Решением Правительства не определен жестких требований к такому документу: договор не нужно заверять нотариально, достаточно лишь двух подписей - владельца жилья и арендатора.

Такой документ является официальным подтверждением права человека на субсидию и должен учитываться местными органами социальной защиты населения в пользу семьи.

Ранее сообщалось, что украинцы могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуются на даче.

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фото: ru.slovoidilo.ua