Украинцы задолжали за коммуналку 17 миллиардов

Больше всего население должно за отопление и горячую воду.

По состоянию на конец июня, задолженность населения Украины за газ составила 16,8 млрд грн. При этом на 1 января этого года долг составлял 12,1 млрд.

Как сообщает Государственная служба статистики, за отопление и горячую воду украинцы задолжали 11,4 млрд грн. За холодную воду и водоотвод долг на конец июня 2,7 млрд (на 1 января - 1,7 млрд).

За содержание домов и придомовых территорий - 3,9 млрд грн (на 1 января - 3 млрд). За вывоз мусора - 0,5 млрд.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 августа 2018 года на едином счете Государственной казначейской службы Украины осталось 1,995 млрд грн. Это минимум с января 2014 года, когда остаток составлял 1,739 млрд грн.

За первое полугодие 2018 года хлебная корзина в Украине подорожалана 7-8 процентов.

"За первое полугодие хлебная корзина стала дороже на 7 процентов (...) Ржаной хлеб, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7 процентов, а пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 8 процентов", - сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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