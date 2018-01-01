Украине придется привлекать кредиты для выплаты текущих долгов — ВБ

Украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике.

Украине придется привлекать новые кредиты gazetavv.com

Если Украина откажется от обслуживания своих долговых обязательств , то она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках, заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер.

Он уверен, что Украина сможет выплатить свои долги и в этом, и в следующие годы.

"Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с "долговой" проблемой, — отметил представитель ВБ. — Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее".

По мнению собеседника, украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике, планируя не только привлечение средств, но и будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени.

"Во-вторых, Украине важно сохранить доступ к финансированию не только Всемирного банка и МВФ, но и на внешних рынках заимствований. А привлекать средства, чтобы финансировать текущие долги, придется. Для того чтобы была возможность получить новые кредиты, международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться", — сказал Муллер в интервью zn.ua.

Экономическая программа правительства Украины должна отвечать ожиданиям кредиторов.

"Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований. Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга — это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов", — подчеркнул вице-президент ВБ.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман обвинил предшественников в миллиардных долгах.