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Украинская металлопродукция попала под ограничения в Европе

Сегодня, 12:33

Ограничения Еврокомиссии связаны с необходимостью предотвратить негативные последствия от введения США новых тарифов на металлургию.

сталь и аллюминий_металл_пошлины
Ограничен импорт украинской металлопродукци в ЕС capital.ua
Временные защитные меры на украинскую сталь введены решением Европейской комиссии.

При этом речь идет об ограничении для 11 видов украинской металлопродукции:

1. горячекатаные листы и полосы;
2. холоднокатаные листы;
3. заготовка стальная квадратная;
4. прутки, нержавеющая арматура и легкие секции;
5. катанка из нелегированной и легированной стали;
6. уголки и специальные профили;
7. трубы для газопроводов;
8. профильные секции;
9. бесшовные нержавеющие трубы;
10. нелегированный провод.

Как пояснили в ЕК, новые ограничения связаны с необходимостью предотвратить негативные последствия от введения США новых тарифов на металлургию, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Квоты будут введены по принципу "first come, first served" (первый пришел - первый получил), когда квота будет исчерпана, следующие поставки будут облагаться пошлиной в размере 25%.

В украинском Минэкономразвития отстаивают позицию о том, что ЕС не имеет достаточных оснований для возбуждения расследования в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС и напомнили ЕС о том, что Украина заключила Соглашение об ассоциации с ЕС, которая предполагает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и двустороннее развитие торговли между Украиной и ЕС без применения мер, создающих искусственные и чрезмерные барьеры в торговле.

Отмечается, что слушания по поводу санкций в отношении украинских металлургов назначены на сентябрь. В них примут участие представители МЭРТ и члены Еврокомиссии.

Напомним, ранее в Еврокомиссии напомнила Украине об условии для нового транша помощи.

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Теги:  
Еврокомиссия, Украина, металлопродукция, Минэкономразвития, ограничения
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