Украинская металлопродукция попала под ограничения в Европе

Ограничения Еврокомиссии связаны с необходимостью предотвратить негативные последствия от введения США новых тарифов на металлургию.

Ограничен импорт украинской металлопродукци в ЕС capital.ua

Временные защитные меры на украинскую сталь введены решением Европейской комиссии

При этом речь идет об ограничении для 11 видов украинской металлопродукции:

1. горячекатаные листы и полосы;

2. холоднокатаные листы;

3. заготовка стальная квадратная;

4. прутки, нержавеющая арматура и легкие секции;

5. катанка из нелегированной и легированной стали;

6. уголки и специальные профили;

7. трубы для газопроводов;

8. профильные секции;

9. бесшовные нержавеющие трубы;

10. нелегированный провод.

Как пояснили в ЕК, новые ограничения связаны с необходимостью предотвратить негативные последствия от введения США новых тарифов на металлургию, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Квоты будут введены по принципу "first come, first served" (первый пришел - первый получил), когда квота будет исчерпана, следующие поставки будут облагаться пошлиной в размере 25%.

В украинском Минэкономразвития отстаивают позицию о том, что ЕС не имеет достаточных оснований для возбуждения расследования в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС и напомнили ЕС о том, что Украина заключила Соглашение об ассоциации с ЕС, которая предполагает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и двустороннее развитие торговли между Украиной и ЕС без применения мер, создающих искусственные и чрезмерные барьеры в торговле.

Отмечается, что слушания по поводу санкций в отношении украинских металлургов назначены на сентябрь. В них примут участие представители МЭРТ и члены Еврокомиссии.

