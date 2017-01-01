Украинские банкиры рассказали о "вершине" курса доллара

Также стало известно, что валютные экспортеры "выбрасывают" на рынок все меньше и меньше наличных денег.

Пункт обмена валют "Корреспондент"

В течение четверга, 18 января, валютный курс вырос на 5,5 копеек, и зафиксировался в вечернее время на уровне 28,7750-28,7850 грн за доллар.

Такую статистику озвучил руководитель Управления дилинговых операций "Райффайзен банка Аваль" Юрий Гриненко, сообщает портал "UBR".

Валютные экспортеры "выбрасывают" на рынок все меньше и меньше долларов. За 18 января объем торгов сократился с 0,28 млн. до 3,90 млн. Именно поэтому на рынке остро ощущается валютный дефицит.

По мнению экспертов, "крупный бизнес" придерживает продажу заработанных долларов в ожидании нового курса на "межбанке" — 29,0 грн./доллар. Конвертироваться дешевле не хочет практически никто.

В свою очередь, Нацбанк Украины постоянно уменьшает объемы продаж долларов из золотовалютных резервов. 18 января было продано по лучшему курсу только 15 млн (17 января - 21 млн., 16 января — 46 млн).

В свою очередь, представители банковской сферы уверены в том, что котировки продолжат идти вверх, пока не достигнут пика, и только потом начнут снижаться обратно.

"Завтра и на следующей неделе ожидаем продолжения роста. Возможная цель движение в область 29,0 грн./доллар, где может начать формироваться локальная вершина, от которой последует коррекционное движение вниз", —сказал глава Управления дилинговых операций "Банка Пивденный" Олег Ропяк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в киевских обменниках доллар преодолел новую психологическую отметку.