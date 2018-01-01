Украинские пенсии. Гройсман рассказал, кому стоит ждать повышения

Украинский премьер выступил с подробной речью по пенсионному вопросу на заседании Кабмина.

В Украине в будущем году запланировано новое широкомасштабное повышение пенсий.

Такую информацию озвучил премьер-министр Владимир Гройсман, председательствуя на заседании Кабинета министров, в среду, 14 февраля.

По его словам, пенсии заметно увеличат для людей, имеющих большой трудовой стаж, полученный за трудодни.

"Это сельские пенсионеры, это пенсионеры, которые работали в советское время и получали мизерную плату, поэтому их пенсия невысока. Наша задача в 2019 году повысить пенсии – и мы эту задачу выполним", – отметил премьер.

Гройсман также обратил внимание министров на том, что в минувшем году удалось повысить пенсии для украинцев на 561 гривню в среднем по стране.

"Сегодня средняя пенсия по стране равняется 2447 гривен. Более 9 миллионов человек получили перерасчет пенсий", – подытожил глава Кабмина.

Напомним, ранее в МВФ рассказали, какие именно риски несет в себе пенсионная реформа.