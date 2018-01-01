Украинские производители увеличили объем экспорта кабельной продукции

Экспансия зарубежной кабельной продукции так и не последовала

Несмотря на неутешительные прогнозы экспертов, украинские производители сумели доказать конкурентность отечественной кабельной продукции, сдержать импорт иностранной продукции, а также завоевали доверие иностранного потребителя.

В 2000-2010 годах в Украине значительно увеличился импорт иностранной продукции. Под видом кабелей из меди рынок наполонила продукция из так называемого биметалла. В такой продукции вместо меди использовалась сталь, которая только снаружи была покрыта тонким слоем меди. По внешнему виду потребителю было сложно определить качество такой продукции. Изоляция и оболочка такого кабеля, как правило, выполнена из опасных полимеров. В случае возгорания кабель мог вызвать тяжелое отравление вредными газами. Как отмечает руководитель предприятия "Мрия" Анатолий Билык: "Конкурировать с такой продукцией было практически невозможно. Ее стоимость в два, а то и три раза ниже аналогичной отечественной продукции из меди и качественного пластиката".

Украинским кабельным производителям понадобилось около 10 лет, чтобы потребитель осознал различие в качестве кабельной продукции, представленной на рынке. Однако, уже в 2014 году производителей ожидали новые потрясения, которые были связаны с массовым импортом продукции из стран ЕС. По прогнозам, такая продукция должна быть дешевле, изготавливаться с использованием самых современных технологий и сопровождаться освобождением от уплаты ввозной пошлины. Отечественный рынок цветных металлов в полной мере зависит от международных котировок, в частности индекса цен LME (Лондонская биржа металлов). Это обусловлено тем, что Украина не имеет собственных залежей медной руды, как ряд стран ЕС - Болгария (Радка), Испания (Рио-Тинто), Норвегия (Леккон), Швеция (Болиден), Польша, Турция и др.

Вступление Украины в ЕС требует имплементации значительного количества европейских стандартов, в том числе касающихся кабельной продукции. Продукция для рынка ЕС и Украиной имеет определенные отличия. К примеру, отечественный кабель ВВГ (ВВГ-П, ВВП) имеет сплошную изоляцию и оболочку, тогда как его европейский аналог NYY содержит меловой наполнитель, что уменьшает его стоимость.

По данным последних лет, экспансия зарубежной кабельной продукции так и не последовала. Национальные производители сумели сдержать конкурентные цены, в том числе за счет более низкой оплаты труда, достаточного количества лома меди для вторичной переработки и высокого качества отечественной кабельной продукции.

Результатом этого стало увеличение экспорта продукции на европейский рынок. Как отмечает руководитель предприятия "Мрия" Анатолий Билык: "Отечественные производители имеют достаточные трудовые ресурсы, технологическую и сырьевую базу для создания конкурентной продукции. При поддержке государства, через 5-10 лет возможно также полное переоснащение производственного оборудования, которое, следует признать, несколько морально устарело".