Украинский суд снял арест со счетов сына Януковича. Но есть подвох

Преступное происхождение денег не доказано.

Со счетов Александра Януковича сняли арест – но деньги ему не вернут.

Печерский районный суд Киева принял решение снять арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем, старшим сыном беглого президента Украины Виктора Януковича

Причастность этих денег к преступной деятельности доказать так и не смогли, пишет "Коммерсант". Суд пришел к выводу, что эти счета принадлежат предприятию ООО "Аскор-Инвест" и "следствие не доказало, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности". Это и стало основанием для снятия ареста.

Как говорится в решении суда, речь идет об арестах, наложенных в 2015 и 2016 годах по делу о присвоении Александром Януковичем бюджетных средств. Это Речь идет о счета предприятий ООО "Аранит К", "Квардис еН", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".

По утверждению следователей, под арест попали счета компаний во Всеукраинском банке развития, зарегистрированных для легализации присвоенных злоумышленниками бюджетных средств.

Как сообщалось ранее, на этих счетах в общей сложности было около 550 млн гривен и млн. Эти деньги, по мнению следствия, были присвоены членами семьи Януковича и украдены из госбюджета Украины.

В то же время собеседник издания в администрации президента Украины отмечает, что "данные счета пребывали в лопнувшем банке, потому речь не идет о реальных деньгах. Но таким образом украинские суды демонстрируют, что они не подчиняются другим ветвям украинской власти, в том числе и президенту, и не подыгрывают следствию".

Напомним, Совет ЕС продлил санкций против Януковича и его окружения. Санкции продлены на год для 13 человек.

Как сообщалось, 6 марта 2014 года Евросоюз впервые ввел санкции в виде замораживания активов в отношении украинских бывших высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича из-за злоупотребления с государственными финансами и нарушения прав человека.