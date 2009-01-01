Украинскому предприятию АЗМОЛ исполняется 80 лет

Сейчас предприятие переживает возрождение.

5 ноября заводу по производству моторных масел АЗМОЛ в Бердянске исполняется 80 лет. Сегодня завод работает как украинско-британское совместное предприятие AZMOL-British Petrochemicals, но за долгую историю пережил не одно перерождение.

За восемь десятков лет предприятие несколько раз меняло название, а в 1994 году получило нынешнюю аббревиатуру — "Азовські мастила та оливи". Во время Второй мировой войны завод на три с половиной года эвакуировали в Краснокамск, где он продолжал работу. После восстановления предприятия на прежнем месте продукция завода и работа коллектива не раз была отмечена высшими государственными наградами. Кризисы 90-ых завод успешно пережил, но начавшийся в 2010 году упадок постепенно привел к банкротству в 2015 году.

Благодаря британским инвестициям к 80-летию на предприятии возобновили производственную деятельность, проводят восстановительные работы и модернизируют процесс изготовления моторных масел. Отгрузка продукции предприятия производится в семи странах мира, а также и в Украине.

Справка

Общество с ограниченной ответственностью "Азмол Бритиш Петрокемикалс" ("АЗМОЛ British Petrochemicals") – нефтехимическое предприятие в Бердянске (Запорожская область). Открытое в 1937 году, предприятие было крупнейшим производителем смазочных материалов в бывшем СССР и Восточной Европе. Хорошо известны смазки, масла для компрессоров и двигателей, смазочно-охлаждающие жидкости "АЗМОЛ BP".