"Укрэнерго" официально потребовала от РФ компенсации за активы в аннексированном Крыму

Если компании не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, то она пойдет путем "Нафтогаз" – в Международный арбитраж.

«Укрэнерго» требует от РФ 1 млрд долларов только электросеть, которая осталась на территории Крыма.

Госкомпания "Укрэнерго", которая является оператором Объединенной энергетической системы Украины, официально вручила российской стороне письменное уведомление об инвестиционном споре касательно активов компании в Крыму.

"Несколько дней назад "Укрэнерго" вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов нашей компании в Крыму. Конверты получили: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин", –сообщил и. о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

Украинскую госкомпанию представляют юристы международной юридической компании Covington&Burling LLP, которая помогала ранее подать аналогичный иск "Нафтогазу Украины".

По словам Ковальчука, если мирным путем спор не удастся урегулировать до конца сентября, то "Укрэнерго" последует примеру "Нафтогаза" и подаст иск против России в Международный арбитраж.

"Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучили из-за такой потери. Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около 1 млрд долларов. Это тысячи линий электропередач, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионатах, где раньше оздоровлялись украинские энергетики", – отметил представитель компании.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 2,6 миллиардов долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Затем 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа. Информацию озвучил заместитель главы правления российского газового монополиста Александр Медведев.

В то же время "Газпром" покажет в своей отчетности за 2017 год резерв средств в размере $ 2,56 млрд, предназначенных для выплаты "Нафтогазу"по решению Стокгольмского арбитража. После этой новости в пресс-службе "Нафтогаза" российскую компанию "Газпром" назвали "котиками".

Напомним, власти Украины арестовали активы "Газпрома" на территории страны. Теперь Украина инициирует арест средств "Газпрома" за рубежом.